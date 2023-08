La Lazio presenta Pellegrini e punge la Roma: il riferimento al derby

ROMA - Prima l'emoticon della faccia con la lacrima sotto al post della cessione di Ibanez, adesso un video per pungere di nuovo la Roma, ancora in chiave derby. Riguarda la clip con la quale è stato presentato ufficialmente Luca Pellegrini come nuovo giocatore della Lazio. “E’ la mia squadra del cuore, quindi penso di non aver mai provato niente di simile in vita mia. Sono felicissimo di essere tornato a casa“, le parole del terzino intervallate da immagini di una clessidra e di momenti del derby.