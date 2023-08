Lazio pronta al debutto: a Lecce con un solo dubbio

FORMELLO - Ci siamo, la Lazio pronta al debutto stagionale. E sarà la stessa formazione di sempre, o quasi, capace di arrivare al secondo posto nello scorso campionato. L’unica e rilevante novità, in vista della sfida contro il Lecce, sarà l’assenza di Milinkovic-Savic, ceduto all’Al-Hilal. Il posto del serbo, al momento, dovrebbe essere preso da Vecino . Kamada , il samurai scelto da Lotito e Sarri per sostituire il Sergente, si candida a giocare subito da titolare. Valutazioni in corso, con l’ex Inter comunque favorito per una maglia dal primo minuto.

Lazio, le scelte di Sarri in vista del Lecce

Kamada si è aggregato al gruppo dieci giorni fa dopo un’estate di lavoro in solitaria, da svincolato. A Latina, ultimo test amichevole dell’estate, scelto Vecino. E il resto della formazione è praticamente fatta. Tutti a disposizione, compresi Hysaj e Pedro non al meglio nelle ultime settimane. Lazzari e Marusic in difesa, Felipe Anderson e Zaccagni in compagnia di Immobile in attacco. In regia toccherà a Cataldi, con Luis Alberto nel solito ruolo di mezzala. Cambia tanto in panchina, finalmente lunga. Sarri potrà contare su ricambi di qualità in ogni reparto: verranno convocati anche gli ultimi acquisti arrivati, Pellegrini e Rovella. A casa Kamenovic e Fares, fuori dal progetto.