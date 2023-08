Lazio, il tifo di Zaccagni jr: è pronto per il debutto

ROMA - La Lazio pronta a fare l’esordio ufficiale della stagione a Lecce e a Roma c’è un tifoso speciale. Thiago Zaccagni, figlio di Mattia e Chiara Nasti, si veste di biancoceleste in vista della prima partita dell’anno. “Pronto per stasera”, scrive su Instagram la moglie del calciatore laziale. Il piccolo indossa la maglia con scritto ‘Zaccagni jr’ e il numero 20. “Il mio ometto”, commenta l’esterno di Sarri. Sorrisi e qualche giro sulla sua macchinina in attesa della partita di Via del Mare, dove andrà in scena il papà pronto subito a segnare e vincere con la maglia biancoceleste. Il piccolo Thiago, nato a novembre scorso, dovrà aspettare ancora un po' per scegliere di ripercorrere le orme di papà Mattia. Per ora fa il tifo da casa e non vede l'ora di vedere la Lazio.