Lazio, Immobile: "Mentalità ancora da migliorare. Le offerte arabe..."

LECCE - "La partita di stasera preoccupa, la squadra deve fare qualcosa di straordinario per migliorare quello fatto lo scorso anno. Bisogna migliorare come mentalità, va fatto qualcosa in più”. Ciro Immobile parla chiaro dopo il ko contro il Lecce alla prima di campionato. Lui inizia bene la stagione con un gol (e una traversa), la Lazio no.

Immobile e le sirene arabe

A Sky Sport il bomber biancoceleste ha parlato anche di mercato: "Sono arrivate delle offerte che ti fanno tentennare, ma alla fine non si è concluso nulla perché avevo voglia ancora di stare qui e cancellare l’anno scorso che per me non è andato bene. Voglio stare al meglio con le gambe e la testa per aiutare la squadra. Peccato perché potevamo fare il secondo gol, Falcone ha fatto qualcosa di incredibile, dispiace perché a volte gli episodi fanno la differenza. L'addio di Mancini? Ha sorpreso anche me, abbiamo finito la Nations League e sembrava si fosse aperto un nuovo ciclo. Ovviamente ora riparte tutto, sono felice di poter lavorare con un nuovo allenatore. Ringrazio Mancini, abbiamo fatto la storia nel bene e nel male. Sono carico ora. Voglio far bene con la Lazio visto che tra poco ci sarà occasione di andare in Nazionale".