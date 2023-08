Lazio, Rovella si presenta: "Un sogno essere qui". Sul derby...

ROMA - "Essere qui è un sogno, quando ho saputo della possibilità di venire qui a giocare per la Lazio, ho spinto e voluto fortemente il trasferimento, sia per il mister che mi ha voluto, sia per tutto il resto, il contorto, la città". Così Nicolò Rovella, ultimo rinforzo della sessione del calciomercato estivo, si presenta ai tifosi della Lazio. Intervistato microfoni di Lazio Style Channel, il centrocampista classe 2001 spiega le ragioni della sua scelta di approdare in biancoceleste: "Conoscevo Luca (Pellegrini, ndr), che mi ha parlato non bene ma di più di questa piazza, non vedo l'ora". Poi l'elogio a Maurizio Sarri, suo nuovo tecnico: "È un maestro, conosce benissimo il calcio, mi affiderò totalmente a lui, spero di poter migliorare in tutto. Il giocatore che mi ha impressionato di più? Giocandoci contro anche da qualche anno, è Luis Alberto, ha una qualità incredibile, spero di giocare con lui più partite possibili".