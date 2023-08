Lazio, Pellegrini: "Ritrovare Sarri uno stimolo in più per tornare"

ROMA - " Ho sempre voluto tornare alla Lazio , la sento come casa mia per tanti motivi che ho elencato anche quando sono arrivato qui per la prima volta sei mesi fa". Luca Pellegrini è tornato "a casa" dopo due lunghi mesi di limbo, tanto è servito alla Lazio e alla Juventus per trovare l' accordo definitivo .

"Sarri una delle motivazioni che mi ha spinto a tornare"

"Penso che ci siano tutte le componenti per poter far bene quest’anno. Il gruppo è fantastico, lo staff anche. Ritrovare il mister è stata, come a gennaio, una delle motivazioni per le quali sono venuto qui e aver lavorato con lui in questi sei mesi può essere un vantaggio, parto da una base più alta rispetto a quando sono arrivato. So cosa mi chiede, cosa vuole che faccia in campo", queste le parole del classe '99 ai microfoni di Lazio Style Channel.

Pellegrini, le parole sulla Champions

"L’Olimpico nelle notti europee sarà fantastico. Sono sicuro che nelle notti di Champions ci regalerà grandi soddisfazioni. A livello personale spero di diventare un titolare di questa squadra per poter dare un apporto continuo, deciderà il mister", ha concluso il calciatore.