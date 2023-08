Lazio, Immobile e la cena romantica con Jessica: “Poche volte soli…”

ROMA - Ciro Immobile pronto per il Genoa. Un gol al debutto in campionato, ora spera di ripetersi domenica alla prima all’Olimpico davanti ai suoi tifosi. Una cena romantica con la sua Jessica è il modo ideale per ricaricarsi. L’amore tra i due va a gonfie vele. Scatto social postato su Instagram: “Quelle rare volte da soli”, la didascalia che accompagna 4 scatti fatti di carezze e baci. “Ogni tanto senza le pesti”, commenta Ciro sotto il post della moglie. La coppia è nota per il suo sostegno reciproco e la loro presenza costante nella vita l'uno dell'altro. Mentre Ciro Immobile continua a impressionare i tifosi della Lazio con le sue prodezze in campo, è evidente che il suo successo è in parte attribuibile al solido sostegno della sua dolce metà, Jessica.