Lazio, i dubbi di Sarri per il Genoa: le possibili scelte

ROMA - Sbagliata la prima, ma non la seconda. Maurizio Sarri chiede di ingranare la marcia alla sua Lazio, con il Genoa bisogna vincere per mettersi in cammino in campionato e conquistare i primi punti. Diversi i dubbi dell’allenatore a poche ore dal fischio d’inizio del match. Pedro, che ieri non si è allenato per un problema alla caviglia, rischia di rimanere fuori. A centrocampo dovrebbe toccare ancora a Kamada con Cataldi e Luis Alberto. Occhio comunque a Vecino, che insidia il giapponese.