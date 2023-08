Lazio-Genoa e il tributo a D’Amico: sarà un momento speciale

ROMA - Il debutto in casa per la Lazio e l’omaggio a Vincenzo D’Amico, scomparso lo scorso 1° luglio. È stato onorato con l'amichevole giocata a Latina due settimane fa. Ma oggi sarà ricordato pure all'Olimpico, alla prima in casa della squadra di Sarri. Per l’indimenticabile eroe dello scudetto 1973-74 e capitano tra il 1980 e il 1983, ci sarà una cerimonia a pochi istanti dal match contro il Genoa. Invitata la famiglia, a cui a bordocampo verrà consegnata da parte del presidente Lotito una teca con una maglia personalizzata. Probabile anche in tributo da parte dei tifosi sugli spalti, che ci saranno in massa: previsti circa 40mila spettatori a spingere la Lazio verso la prima vittoria stagionale e ad applaudire il campione D’Amico.