Lazio, Sarri fa quota 100: ecco cosa ha chiesto alla squadra

ROMA - Maurizio Sarri e il traguardo delle 100 panchine con la Lazio. Il tecnico festeggerà oggi all’Olimpico contro il Genoa, spera celebrare il dato con una bella vittoria. Il dato è totale contando tutte le competizioni: 47 vittorie totali (40 in campionato su 77 partite, 52% di successi), 25 pareggi, 27 sconfitte (47% di successi). Ha chiesto alla squadra una reazione dopo il ko al debutto contro il Lecce. In conferenza stampa, alla vigilia, non ha parlato. Non è una novità. Si è chiuso a Formello lontano da possibili distrazioni. Deve rilanciare la Lazio, lo farà in casa davanti a 40mila spettatori. Si è seduto sulla panchina biancoceleste nel 2021. Ora, alla sua terza stagione, centra la centesima panchina e sogna una grande annata. Si riparte dall’Olimpico, dimenticando il brutto ko contro il Lecce cercando di fare bottino pieno con il Genoa. Servono punti per iniziare a camminare in classifica.