Lazio, Vecino in dubbio per Napoli: le idee di Sarri

FORMELLO - Con il Napoli non si può sbagliare, la Lazio lo sa. Ma c’è un dubbio per Sarri: Vecino. Il centrocampista, nella giornata di ieri, ha interrotto una seduta per un problema muscolare. Un problema per Sarri, che conta parecchio sull’ex Inter in vista della sfida al Maradona. Da capire se potrà recuperare, altrimenti dal primo minuto dovrebbe rivedersi Kamada. A Lecce non ha fatto male, con il Genoa sì. Serve un salto di qualità.