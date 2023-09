Immobile guida la rinascita della Lazio: con il Napoli un nuovo traguardo

Standing ovation per Ciro Immobile, vicino alla celebrazione tricentenaria con la Lazio. A Napoli centrerà la partita numero 300 tra campionato e Coppe. L’apparentamento al divino è rappresentato da numeri che non hanno precedenti terreni, numeri come nessun altro nella Lazio e come pochi in assoluto. Nelle 299 presenze fin qui timbrate ha partecipato a 246 gol contando le 197 reti totali in biancoceleste e i 49 assist serviti. E’ l’esempio di come anno dopo anno, stagione dopo stagione, un attaccante possa continuare ad essere decisivo. Le 300 con la Lazio possono coincidere con le 250 partecipazioni a gol realizzate nei campionati europei, manca solo una rete. Ciro ha segnato 200 gol (195 in A, 3 in Bundesliga, 2 nella Liga) e conta i 49 assist di cui sopra. Continua ad essere lui la pietra d’angolo della Lazio. E Sarri, che dalla squadra sta avendo poco, dal capitano riceve sempre un apporto prezioso. Ciro ci mette cuore, gambe e gol. Ne ha segnato solo uno a Lecce perché altri due sono stati respinti dalle traverse (una colpita a Lecce e una contro il Genoa). L’anno scorso, per motivi noti, la sua stagione non ha toccato picchi da record. Quest’anno, dopo un’estate vissuta colpendo a ripetizione, s’è presentato con nuove forze e nuova fame. Sarri e la Lazio per troppo tempo ne hanno fatto a meno un anno fa. Rivedere come lotta, come cerca il gol, come vede e sente la porta fa sperare in una veloce ripartenza, fa credere che nella Lazio di oggi ci sia ancora spirito, gioco, azione.