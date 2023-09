Lazio, il calendario tra big match e Champions: è già momento clou

ROMA - Giocatori in nazionale, altri a Formello. Maurizio Sarri lavora forte, vuole far comprendere al massimo la sua filosofia ai nuovi. Anche perché l’inizio di stagione rimane complicato se si guarda il calendario. La Juve a Torino è il big match che aspetta la Lazio alla ripresa. Fischio d’inizio sabato 16 settembre alle ore 15. Altra partita da non sbagliare per mettere in cassaforte nuovi punti preziosi dopo quelli conquistati al Maradona. Quest’anno gli scontri diretti saranno fondamentali.