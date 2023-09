Calendario Lazio anticipi e posticipi: date e orari delle partite

MILANO - La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi delle partite dei turni di campionato che vanno dalla 5ª alla 19ª giornata, ovvero dal 24 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, fino al termine del girone di ritorno. La Lazio di Maurizio Sarri - dopo la sosta per le Nazionali, riprenderà il proprio campionato a Torino contro la Juventus in programma sabato 16 settembre alle 15.00.

Lazio, anticipi e posticipi del girone di andata

I biancocelesti torneranno a giocare all’Olimpico sabato 23 settembre quando avranno modo di ospitare il Monza alle 20:45. Nella 6ª giornata altra partita casalinga - nel turno infrasettimanale - contro il Torino sempre alle 20:45. Sabato 30 settembre la Lazio sarà impegnata a San Siro nel terzo scontro diretto del campionato contro il Milan alle ore 18. Domenica 8 ottobre all’Olimpico la Lazio ospiterà l’Atalanta alle ore 15. Ancora un anticipo nella 9ª giornata in cui i biancocelesti saranno impegnati - alle 20:45 - a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Lunedì 30 ottobre - alle 20:45 - è in programma Lazio-Fiorentina.

Il derby della capitale il 12 novembre

Domenica 12 novembre andrà in scena il primo derby della stagione, con la Lazio che alle ore 18 ospiterà la Roma. La 13ª giornata vedrà impegnati i biancocelesti nella trasferta contro la Salernitana programmata per sabato 25 novembre alle ore 15. La squadra di Sarri giocherà a Roma contro il Cagliari sabato 2 dicembre alle ore 18. Nella 15ª di campionato la Lazio giocherà sabato 9 dicembre - alle ore 15 - a Verona. Il match clou della 16ª di andata sarà all’Olimpico, con la Lazio che sfiderà l’Inter di Inzaghi domenica 17 dicembre - alle 20:45. Nel turno che precederà le festività natalizie, gli uomini di Sarri scenderanno in campo a Empoli nell’anticipo di venerdì 22 dicembre alle 18:30. L’ultima partita casalinga del girone di andata sarà alla 18ª giornata, quando all’Olimpico venerdì 29 dicembre arriverà il Frosinone alle 20:45. L’ultima partita del girone di andata dei biancocelesti - prevista a Udine - verrà posticipata a mercoledì 24 gennaio; all’inizio di gennaio, infatti, la Lazio prenderà parte alla final four della Supercoppa Italiana: l’orario della partita del Friuli deve essere ancora definito.