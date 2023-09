Lazio, Sarri pensa alla Juve: ecco il piano allenamenti

FORMELLO - Continuità, ora serve correre. La Lazio pensa alla Juve, match in programma sabato a Torino, per iniziare a prendere ritmo in questa stagione. Iniziata male con due sconfitte, poi la vittoria a Napoli ha dato energia e forse una svolta. Il periodo fino alla prossima pausa sarà molto impegnativo: 7 partite in 22 giorni, servirà l’apporto di tutti. Sarri attende il rientro dei nazionali. Da domani torneranno tutti a Formello.

Il piano allenamenti in vista della Juve

Una seduta alle 17 per continuare a lavorare con i giocatori a disposizione. Poi da mercoledì doppia (alle 11 e alle 17). Giovedì in campo solo nel pomeriggio, venerdì mattina la rifinitura prima della partenza per Torino. Hanno finito il rodaggio Pellegrini, Rovella e Guendouzi, ultimi arrivati nel mercato estivo. In questi giorni di stop dal campionato si sono allenati forte per recuperare il tempo perso. Sarri inizia a pensare alla formazione contro la Juve, ma anche al debutto Champions in programma martedì 19 alle ore 21.