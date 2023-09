Città dello Sport, nuova istruttoria con il Comune

ROMA - La sfida era stata lanciata nel 2019 e il progetto continua. La nascita della Città dello Sport a Roma Nord, tra via Salaria e via Flaminia, a breve sarà al vaglio dell’amministrazione Gualtieri. Si lavora affinché l’istruttoria riprenda rapidamente dopo il cambio di Giunta. Ad occuparsi del progetto è sempre la PEI Engineering, società specializzata in ingegnerie urbanistiche. La Città dello Sport è ideata anche con lo scopo di dare casa alla Polisportiva della Lazio. Dei circa 137 ettari dell’area di Prima Porta oltre 90 saranno dedicati alla naturalizzazione del sito e diventeranno il Parco Sportivo del Tevere Nord, 30 ettari saranno ceduti in uso gratuito alla Polisportiva Lazio.