Lazio, Sarri pensa alla Juve: ecco la probabile formazione

FORMELLO - Una seduta odierna e la rifinitura di domani. Maurizio Sarri prova la formazione anti Juve, altra partita da non sbagliare che apre il mini tour de force con 7 match in 22 giorni. Tutti a disposizione con i nazionali rientrati ieri e subito agli ordini del tecnico. La Lazio , nel primo pomeriggio di venerdì, partirà poi per Torino . Il fischio d’inizio del match è sabato alle ore 15.

Le opzioni di Sarri in vista della Juve

La Juve, poi la Champions contro l’Atletico Madrid. Alcune scelte andranno pensate anche in ottica Champions. Il più grande dubbio per Sarri riguarda il centrocampo: Kamada o Guendouzi? Il giapponese è stato decisivo contro il Napoli, il francese pure è entrato bene a gara in corso. In regia nessun dubbio invece: Cataldi. A sinistra c’è Luis Alberto. Sono due intoccabili. In difesa pronti Hysaj e Marusic, al centro Casale e Romagnoli. Ok Pellegrini, colpito duro al polpaccio una settimana fa. Anche Pedro è pronto dopo i problemi fisici: potrà essere una preziosa arma da giocare nella ripresa. Davanti il solito tridente con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.