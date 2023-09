Juve-Lazio, Giordano: “Punto su un duello speciale”

ROMA - Juve-Lazio il big match che può dire tanto per entrambe le squadra. I biancocelesti si sono rilanciati dopo la bella vittoria sul Napoli. Il calendario, con un inizio proibitivo, chiede un’altra impresa. E a Radiosei, l’ex bomber Bruno Giordano, dice la sua sulla sfida: “Massima attenzione ai calci piazzati e non solo. Rabiot-Guendouzi duello suggestivo. La Lazio non deve addormentarsi nei momenti di stallo della partita. La Juventus non ti mette alle corde per 90 minuti, ti lasciano la possibilità di palleggiare e di avere l’iniziativa e poi cercano di colpirti. Hanno giocatori che allungano la squadra, l’attenzione deve essere massima, perché quando giochi con squadre importanti basta poco per rovinare tutto. Guai a sedersi su un momento positivo, bisogna saper leggere i momenti”.