Juve-Lazio, Pellegrini: "Noi propositivi. Il mio passato? Una fortuna..."

ROMA - Luca Pellegrini pronto a sfidare la Juve, sua ex squadra. Lo fa con la maglia della Lazio, quella sognata fin da bambino. Aspetta una chance dal primo minuto, fin qui è stato chiamato a gara in corso: "La vittoria di Napoli dà entusiasmo, più consapevolezze rispetto alle due precedenti. Dobbiamo essere bravi a non farci fuorviare dalla vittoria del Maradona perché sappiamo che andare a giocare a Torino non è cosa facile. La Juve è una squadra forte che non ha altre competizioni come noi. Le loro energie fisiche e mentali sono tutte concentrate su campionato e Coppa Italia, dobbiamo esserne consapevoli e fare una grande partita domani. Il passato alla Juve? Ho avuto la fortuna di giocarci sia da avversario che da giocatore bianconero. Come tante squadre, lo stadio di casa porta più punti rispetto a fuori, per i tifosi e altre circostanze", le sue parole a Lazio Style Channel.