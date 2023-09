Lazio, il gesto scaramantico di Sarri prima della Juve

ROMA - Scena muta. Regna il silenzio a Formello, Maurizio Sarri ieri non ha parlato . Scusa formale: perché parlerà lunedì alla vigilia con l’Atletico. Sarà obbligatorio. Dal suo esilio quotidiano esce quando vuole. Era rimasto in silenzio anche alla vigilia di Napoli-Lazio , visto com’è andata meglio pensare che sia stata anche una questione scaramantica . Non sembra, le valuta certe cose. La voce che si è udita in campo durante la pausa è stata questa: «Voglio la Lazio di Napoli, è quello l’atteggiamento giusto». Nella notte del Maradona aveva confessato la paura di sempre: «La mia speranza è dare continuità alla partita di questa sera, ma sappiamo di essere vulnerabili sotto questo punto di vista». Sarri non sa mai che Lazio vedrà spuntare in campo, ma nei big match l’ha ammirata spesso vincente. L’anno scorso ha battuto tutte le big almeno una volta e quest’anno ha ricominciato battendo il Napoli. Sarri aveva chiuso il cerchio delle vittorie contro le grandi disarcionando Allegri all’Olimpico (2-1), era l’8 aprile scorso. Torna a Torino ed è sempre lui il detentore dell’ultimo scudetto della Juve. Ma Allegri è il collega che l’ha battuto di più in A, sette volte su dodici (tre le vittorie di Mau contro Max, due i pareggi). E allo Stadium, da tecnico della Lazio, non ha mai vinto: tre sconfitte, due in campionato e una in Coppa Italia. In generale in carriera ha sbancato la Real Casa solo il 22 aprile 2018, allenava il Napoli, segnò Koulibaly.

L’incrocio tra Juve e Lazio

Casa Juve per la Lazio è stata quasi sempre inospitale. La squadra bianconera è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 19 gare casalinghe (14 vittorie, 4 pareggi), l’unico successo della Lazio risale al 14 ottobre 2017 (2-1 allo Stadium, doppietta di Immobile). Dall’inaugurazione del nuovo stadio (nel 2011) la Juventus ha battuto nove volte la Lazio in casa (2 pareggi, una sconfitta), di più ha vinto solamente contro Roma (10 successi), Udinese (11) e Fiorentina (11). La Juventus ha subito solo un gol in campionato, ma non è riuscita a vincere nelle ultime due partite casalinghe (1 pareggio, una sconfitta), da quando gioca allo Stadium solo una volta ha mancato il successo per tre gare interne di fila in campionato: tra l’agosto e il settembre 2015.

La difesa della Lazio

La Lazio è partita con due sconfitte e un successo, ha pareggiato solo una delle ultime 15 gare di campionato (9 vittorie, 5 sconfitte), è il 2-2 contro il Lecce del 12 maggio scorso. Dopo aver mantenuto la porta inviolata in sette delle ultime nove trasferte, la Lazio ha subito gol nelle prime due partite fuori casa di questa stagione. In Serie A i biancocelesti non subiscono gol per tre gare esterne di fila dal maggio 2022 (quattro in quel caso, l’ultima contro la Juventus). La Lazio sarà scortata da 1.600 tifosi, primo esodo stagionale. Non manca mai la loro voce.