Sarri snobba la Juve: "Emozionato? Solo contro il Napoli..."

TORINO - Nessuna emozione per Maurizio Sarri nel ritornare in quello che è stato anche il suo stadio, l'Allianz. Da tecnico della Lazio non si scompone nel momento in cui è pronto ad affrontare la Juve da ex: "Emozioni nel tornare all’Allianz? Non più di tanto, io l’emozione la provo a Napoli, qui ci sono stato solo una stagione di cui la metà a porte chiuse, ho molte meno emozioni qui rispetto a Napoli". Una stagione bianconera, con uno scudetto vinto, praticamente quasi dimenticata dal tecnico biancoceleste. Il suo presente è la Lazio, il suo passato è soprattutto il Napoli. La Juve è un vecchio ricordo quasi sfumato.