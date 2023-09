Lazio, Luis Alberto mago anche in Spagna: “Sostiene la squadra”

MADRID - Mundo Deportivo sembra dire: Simeone, occhio a Luis Alberto. Le giocate del dieci della Lazio sono arrivate fino in Spagna. Mai veramente celebrato in patria, lo spagnolo si sta prendendo la scena anche nel suo Paese. Due i motivi. Il primo: inizio di stagione super con due perle consecutive (tacco al Napoli e super gol alla Juve ). Il secondo: sta per affrontare una squadra spagnola, l’Atletico Madrid del Cholo in Champions. I riflettori sono tutti su di lui.

La Spagna celebra Luis Alberto

Il quotidiano spagnolo esalta i numeri di Luis e il titolo è azzeccato: “La colonna che sostiene la Lazio". E ancora: “Un leader insostituibile. Dalla sua leadership passa il carattere della Lazio. Dalla sua personalità il possesso palla. Dalla sua visione di gioco le armi offensive. Dalla sua fiducia le soluzioni che non entrano nella lavagna di Maurizio Sarri. Luis Alberto è metronomo e termometro della Lazio. E alla sfida arriva in piena forma. Davanti a Simeone, che torna a quella che è stata la sua casa". Ora tocca a lui prendere la bacchetta magica e fare altre magie per la sua squadra, il suo popolo. Con la nazionale della Spagna non ha avuto chance. In carriera solo 16’ in campo contro il Costa Rica nel lontano 11 novembre del 2017. Mai preso veramente in considerazione dai suoi connazionali, ora Luis vuole brillare contro l’Atletico nel grande palcoscenico chiamato Champions.