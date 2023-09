Lazio, che momento per Luis Alberto: un dato impressiona

ROMA - Luis Alberto sta forse vivendo il suo miglior momento da quando è alla Lazio. Prestazioni al top, fisicamente sta benissimo, grandi giocate e magie. Si può dire: senza di lui l’inizio di stagione dei biancocelesti sarebbe stato più complicato. Un dato impressiona: ha partecipato a tutti i gol realizzati fin qui dalla squadra. Assist per Immobile in rete contro il Lecce. A Napoli ha segnato lui (di tacco) e suggerito il gol di Kamada con quel velo visionario. Firma purtroppo inutile con la Juve e assist al bacio per la testa di Provedel in Champions League contro l’Atletico Madrid. Il Mago ha iniziato alla grande la stagione. “Volevo fare bene per la squadra e per me. Sono due anni che ci siamo fatti un c**o così per essere qui. Dobbiamo aggiustare qualcosa, ma questa è la partita della ripartenza. Sabato serve la testa giusta e l’obiettivo è vincere". Parole da leader.