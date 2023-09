Lazio, Provedel il mito esaltato da Immobile: la storia social

ROMA - Un bel carico di complimenti per Ivan Provedel dopo quel gol allo scadere contro l’Atletico Madrid. Non capita spesso di vedere un portiere segnare, soprattutto in Champions. Tifosi impazziti, qualcuno si è anche tatuato l’esultanza di Ivan. Compagni che lo celebrano in maniera speciale, come Ciro Immobile che sui social ha condiviso la foto del portiere e scritto: “Sei il numero 1”. Provedel nel post partita aveva ammesso: “Mi sono ispirato a Immobile, Luis Alberto calcia quasi sempre sul secondo palo". In casa Lazio c’è ancora odore di festa per quel momento che verrà ricordato per sempre.