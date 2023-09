Lazio, Daspo per gli amici di Isaksen all'Olimpico: cosa è successo

ROMA - Tre amici di Isaksen e il panico creato all’Olimpico. Tutto è accaduto martedì sera in occasione del match di Champions League tra Lazio e Atletico Madrid. Tre danesi, in compagnia del fratello dell’esterno della Lazio, Emil, visti “alticci” nel pomeriggio a Via del Corso. Come riporta il Messaggero, hanno continuato a bere nell’area hospitality a tal punto da costringere il personale a chiudere il bar per loro. E così sono andati a prendere la birra nelle altre parti dello stadio e si sono accomodati poi in tribuna Montemario (settore autorità). Diversi volte sono invitati alla calma dagli steward, con il passare dei minuti sono diventati molesti, dando fastidio al pubblico e anche a molti familiari di altri giocatori e la polizia è dovuta intervenire. Ma non è bastato a sedare gli animi.