Lazio, tre mosse per ripartire: ecco il piano di Sarri

ROMA - Un inizio flop era difficile immaginarselo. E invece la Lazio non decolla e soffre di almeno tre problemi. Il primo: la difesa prende troppi gol nonostante un super Provedel. Il secondo: l’assenza di Milinkovic non è stata ancora assimilata in campo. Immobile e le ali non incidono è l’ultimo delle cause di una squadra senza gioco e con pochi punti in classifica. Sarri sa dove ripartire .

Lazio, il piano di Sarri e i problemi della squadra

Sono 8 i gol presi fin qui in campionato, la peggior difesa tra le squadre che lottano per il quarto posto. Patric al posto di Casale tra Champions e Monza non ha funzionato. La solidità difensiva dello scorso anno è un ricordo. Ovvio, il problema non può essere solo e soltanto dei quattro dietro. Serve un lavoro di squadra, la copertura dei centrocampisti, il rientro degli attaccanti. Per ora non va. E Sarri, anche se con tante partite ravvicinate, proverà proprio a lavorare sul pressing totale tanto invocato sabato sera contro la squadra di Palladino che aveva sempre in mano il gioco. E se si guarda all’attacco le cose non migliorano: appena 5 le reti segnate e anche qui è il peggior dato riferito alle altre big del campionato. Immobile due gol, così come Luis Alberto. L’altro porta la firma di Kamada (decisivo con il Napoli). Le ali non hanno mai segnato. Davanti tanto gioco, ma poche occasioni create.

L’assenza di Milinkovic: ormai deve essere un ricordo

È un dato di fatto: c’era un’altra Lazio con Milinkovic, capace nello scorso anno di siglare 3 assist nelle prime 5 partite della Serie A. Ma ormai è il passato e non può rappresentare una “scusa di gioco”. La Lazio, Sarri, hanno il dovere di creare alternative per fare male anche nei momenti difficili del match, quando il 21 la poteva risolvere con una giocata. Di mettere in campo una squadra che sopravviva all’assenza del Sergente, di trovare altre soluzioni offensive. Kamada e Guendouzi sono sembrati avere qualità importanti. Al tecnico il compito di accelerare l’inserimento. Siamo solo all’inizio di un lungo percorso.