Lazio, caso Castellanos: Lotito lo vuole in campo, Sarri non lo fa giocare

ROMA - Diciannove milioni, quindici più quattro di bonus, per 36 minuti di gioco. A far discutere e a seminare discordia nella Lazio c’è sempre un vice Immobile. Tocca a Taty Castellanos, dimenticato in panchina da Sarri contro il Monza. Hanno giocato tutti gli attaccanti esterni (tra prima e dopo), non il centravanti di scorta. «Castellanos? Se non lo fa entrare oggi vuol dire che l’allenatore non lo reputa all’altezza», risuonano le parole di Marco Parolo, saggio ex, oggi commentatore tecnico, dette a caldo negli studi di Dazn. Il mancato utilizzo di Castellanos irrita Lotito, a confronto con Sarri subito dopo la partita. Alla vigilia s’era pure ipotizzata la possibilità di schierare Felipe falso nueve per far riposare Immobile. Sarri alla fine ha confermato Ciro e l’ha lasciato in campo 90 minuti, più 6 di recupero tra primo e secondo tempo. Il minutaggio di Castellanos è risicato: solo subentri, di minutaggio ridotto. «Io aspetto il mio momento», aveva detto Taty nel giorno della presentazione. Una frase già sentita dai suoi predecessori. Fare il vice Ciro è sempre stato arduo per tutti, quest’anno si pensava che la staffetta sarebbe stata più frequente. Finora no. Tornano alla mente le considerazioni di Parolo e si sposano alla perfezione con quanto trapela da giorni. Sarri s’aspettava l’acquisto di una punta di movimento, vede Castellanos più come un attaccante d’area, un profilo più vicino a Immobile. Del resto la società ha lavorato per garantire un bottino di gol cospicuo, mancato l’anno scorso per via degli stop del capitano. Ci si dimentica che Sarri a giugno aveva chiesto Milik, s’era mosso in prima persona per convincerlo a venire alla Lazio. Tra i suoi preferiti, vero anche questo, c’era Sanabria del Torino, stranamente scartato a gennaio scorso. La società. Lotito e Fabiani sono certi del valore di Castellanos, lo hanno presentato come un acquisto condiviso con l’allenatore così come gli altri. Sarri lo aveva indicato rispetto ad una lista ristretta che comprendeva anche Amdouni del Basilea, riteneva fosse il migliore di quell’elenco, non in assoluto. Il diesse Fabiani ha parlato dell’argentino prima della partita con l’Atletico: «L’abbiamo seguito in tutta la scorsa stagione e ci serviva un vice Immobile. Dobbiamo dargli il tempo di calarsi nella realtà italiana e capire bene il calcio di Sarri, ma siamo sicuri che farà parlare di sé in positivo. Abbiamo fatto investimenti importanti su giovani importanti, c’era bisogno di mettere in organico qualche elemento in più rispetto alla passata stagione. Abbiamo abbassato l’età media e affidato a Sarri giovani con esperienza, confidiamo nel mister per farli valorizzare al massimo». Sarri considera Castellanos, almeno tecnicamente, solo in alternativa a Immobile. L’esperimento due punte, sfruttato nel finale concitato col Genoa, lo ha bocciato subito dopo averlo provato. Dopodomani si giocherà contro il Torino e un’altra panchina di Taty peserebbe ancora di più.