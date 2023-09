Lazio, inizio nero: cosa dicono i numeri e i precedenti

ROMA - Un inizio da cancellare per la Lazio. Con il Torino è una partita troppo importante, non va sbagliata. Appena 4 punti in 5 partite, pochi per una squadra che sogna posizioni importanti. Ko con Lecce e Genoa nelle prime della stagione, poi la bella vittoria di Napoli e il successivo blackout. Sconfitta con la Juve a Torino e pareggio all’Olimpico con il Monza. Così ambire all’Europa diventa impossibile.