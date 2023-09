Immobile capitano no-stop: il dato contro il Torino fa sorridere la Lazio

ROMA - Resta un pezzo da novanta, presto un bomber da duecento. Ciro non si tocca : sta giocando e rigiocando, di nuovo esente dal turnover. Contano più le motivazioni delle fatiche. Troppi pochi punti in classifica, troppe poche garanzie senza il capitano al centro del tridente. Sarri si aggrappa ai senatori, il termine è stato quasi sempre sinonimo di trascinatori. Il momento di difficoltà richiede responsabilità allargate, in campo vanno quelli che reggono meglio il peso delle pressioni fin qui accumulate. Immobile è pronto a scacciare ogni critica sul suo conto e a confermarsi leader della squadra. Fuori Felipe Anderson con il Monza, Zaccagni a rischio titolarità con il Torino. Il punto fermo resta il perno in mezzo, è l’appiglio della Lazio intera. Il rigore trasformato sabato non è servito a rialzare l’umore e la classifica, l’ha comunque avvicinato ai 200 gol in maglia biancoceleste. Il countdown volge al termine: è salito a 198 contando tutte le competizioni, -2 dal sensazionale obiettivo.

Il riferimento di Immobile

Spera di rag giungerlo già stasera, significherebbe aiutare i compagni a ritrovare la vittoria smarrita. Il Toro, ex affrontata sempre con il dente avvelenato, è un’occasione ghiotta per scalare altri gradini nella storia: 9 reti segnate ai granata da quando è a Roma, sono 12 complessive considerando anche la stagione 2011-12, quando in Serie B guidava l’attacco del Pescara di Zeman. In totale ha timbrato più volte il cartellino soltanto contro Sampdoria (16), Genoa (15) e Verona (13). Dal 2016, estate dell’approdo a Formello, non ha punito i granata in due soli campionati: nello scorso e in quello 2017-18. I confronti, in quel caso, furono maledetti nel vero senso della parola: rimediò un cartellino rosso all’andata per “reazione” su Burdisso (dopo un lampante rigore negato per mano di Iago Falque) e poi uno stop muscolare nel match di ritorno (costretto al cambio dopo soli 14 minuti).



Lo score di Ciro