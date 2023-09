Lazio, Luis Alberto e il compleanno da mago. I tifosi: “Con noi a vita”

ROMA - Torta da tre punti, Luis Alberto festeggiato a mezzanotte dopo la vittoria con il Torino. Altra partita importante per un giocatore totalmente trasformato in questo inizio di stagione. Decisivo con gol (2) e assist (2) fin qui, vero leader con la fascia da capitano al braccio all’uscita di Immobile. Prima del fischio d’inizio all’Olimpico, durante il riscaldamento, ha caricato i tifosi. Si sente più responsabilizzato, totalmente al centro della Lazio. A 31 anni, nel pieno della maturità calcistica, è diventato l’uomo più importante.

Gli auguri dei tifosi a Luis Alberto

I laziali, orfani di Milinkovic, si sono aggrappati al Mago. Scelto lui come erede del Sergente. “Vederti caricare lo stadio prima del fischio di inizio, con il sangue agli occhi mi ha fatto capire come sarebbe andata. Te amo mago”, commenta un tifoso sotto il post Instagram dello spagnolo. La foto scelta sui social lo ritrae abbracciato con Zaccagni sotto la Curva Nord. Un’immagine bellissima. “Ti amo più di Sergio”, sentenzia una tifosa. E ancora: “Sei poesia in movimento, buon compleanno Mago Luis. Con noi devi restare a vita”. E ora c’è il Milan, una bella occasione per continuare lo spettacolo.