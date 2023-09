La Lazio punta il Milan: cosa ha chiesto Sarri in allenamento

Dopo il successo sul Torino di ieri sera, la Lazio di Sarri si è ritrovata a Formello per preparare la sfida di sabato sera a San Siro contro il Milan . Un test importante ed impegnativo che i capitolini non potranno fallire, soprattutto per non staccarsi troppo dalle zone alte di classifica.

Mirino sul Milan: lavoro tattico sulle palle inattive

Solito lavoro post partita per i biancocelesti, con il consueto riscaldamento atletico ad aprire la sessione, poi i calciatori che non sono scesi in campo ieri dal primo minuto hanno svolto un lavoro tecnico con una partitella a campo ridotto, mentre per gli altri ovviamente seduta di scarico. Maurizio Sarri e il suo staff si sono successivamente concentrati sulla tattica con test sulle palle inattive, una delle chiavi per cercare di battere il Milan e rilanciarsi ulteriormente dopo un avvio di stagione non brillante.

