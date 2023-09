Lazio, le scelte per il Milan: c’è il dubbio Romagnoli

FORMELLO - Lazio in fiducia dopo essere tornata alla vittoria con il Torino. Ora lo scoglio Milan a San Siro, match in programma sabato pomeriggio alle 18. Sarri ha praticamente solo la rifinitura per scegliere chi mandare in campo. Contro i granata, all’Olimpico, squadra rimaneggiata. Ci sono tante partite all’orizzonte (3 prima della sosta), con i rossoneri altri cambi. Con l’incognita Romagnoli .

Lazio, la probabile formazione di Sarri

“Lo staff medico comunica che Romagnoli è stato sottoposto a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una frattura composta delle ossa nasali causata da un trauma riportato durante la partita con il Torino”. Niente operazione, il difensore potrebbe scendere in campo con il Milan con una mascherina protettiva. Sarri valuta, ad oggi le ha giocate tutte da titolare (7 su 7). Senza di lui in campo la coppia Casale-Patric. Scelta difficile pure sulle fasce con Hysaj, Pellegrini e Lazzari per una maglia. Marusic confermato. Valutazioni anche a centrocampo: Luis Alberto sicuro del posto, in regia Cataldi, Rovella e Vecino sono in ballottaggio. Kamada o Guendouzi nel ruolo di mezzala destra. Davanti pronti Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Non si toccano.