Lazio, lo schema fa sognare: Felipe Anderson e Zaccagni come Robben e Ribery

ROMA - L i chiamavano Robbery o Rib e Rob, erano il duo Robben-Ribery , coppia d’ali e d’assi del Bayern Monaco d’oro. Imprendibili perché imprevedibili. Attaccano su fasce opposte e s’incrociavano sulla stessa corsia quando sconfinavano per colpire in tandem. Il gol di Zaccagni, lanciato in porta da Felipe Anderson, ha ricordato a Sarri un’azione tipica del duo Robbery. Il duo “Zaccanderson”, nome macedonia, ha confezionato il 2-0 sul Torino riproducendo uno degli scambi che a Monaco Dopo una serie di scambi che hanno coinvolto Romagnoli, Luis Alberto, Castellanos e di nuovo Marusic il pallone è finito sui piedi del brasiliano. Si è diretto verso la fascia sinistra, con una sterzata s’è liberato di Rodriguez e ha illuminato il corridoio per Zaccagni, bravo a scattare verso l’area granata. Dalla punizione battuta da Marusic si sono contati nove passaggi più l’assist avevano l’etichetta “doc”. Il gol della Lazio è nato da un fallo subito da Marusic. Sarri aveva approfittato dello stop per richiamare Immobile e Vecino per Castellanos e Guendouzi. La punizione, battuta dal montenegrino, ha avviato l’azione del raddoppio. Felipe, da destra, s’era spostato centralmente, prima da falso nueve, poi in posizione da trequartista.. Si è diretto verso la fascia sinistra, con una sterzata s’è liberato di Rodriguez e ha illuminato il corridoio per Zaccagni, bravo a scattare verso l’area granata. Dalla punizione battuta da Marusic si sono contati nove passaggi più l’assist . « Azione tipica del Bayern Monaco di qualche anno fa con entrambi gli esterni dalla stessa parte », è stata la lode concessa da Sarri. Robben e Ribery confondevano i terzini, non sapevano mai se seguirli centralmente o se aspettarsi una sovrapposizione. Sarri lavora molto sulle catene esterne, comprendendo nel gioco terzini e mezzali. Lo schema “Zaccanderson” può rivelarsi utile in futuro per destabilizzare gli avversari e bucare squadre come quella granata che giocano sull’uomo e prendono i riferimenti.

Il piano di Sarri per Monza