Lazio, Felipe Anderson re degli assist: la classifica completa

ROMA - Felipe Anderson e la specialità della casa: gli assist. Il brasiliano con i passaggi vincenti ha iniziato bene la sua stagione. Sono 3 fin qui, così come De Hoon dell’Atalanta, Dimarco dell’Inter, Duncan della Fiorentina, Giroud del Milan, Thuram dell’Inter e Toljan del Sassuolo. Un bel riconoscimento per il brasiliano, che già a San Siro contro i rossoneri vuole aumentare il bottino. Di seguito la classifica completa degli assist in Serie A con la menzione per i gli altri calciatori della Lazio: