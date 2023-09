Lazio, Sarri si affida a Immobile contro il Milan

ROMA - Gli montano guardie spietate. Lo braccano e lo marcano senza esclusione di colpi. Ciro Immobile gioca e lotta strenuamente, resiste agli urti, è costretto a recuperi lampo, a sopportare fatiche e dolori, al limite del limite. Ieri è rimasto a riposo, ha saltato la rifinitura, colpa di un dolore all’osso sacro, scatenato da una contusione. Ha dato disponibilità a Sarri, sarà comunque ricontrollato stamattina a Milano. Il capitano non può mai godere di riposi e rinfreschi con questo calendario trafficato. Non molla lui, non devono mollare gli altri. Ciro è stato l’uomo che ha permesso alla Lazio di battere il Milan a San Siro dopo 30 anni, nel novembre 2019 (1-2), firmò il vantaggio. Da allora si è perso di nuovo tre volte. Immobile è l’anti-Diavolo, ha segnato otto volte ai rossoneri, la prima nel febbraio 2014, tre reti le ha centrate a San Siro. In assoluto, dal 2014, è il giocatore che ha colpito di più il Milan in campionato. La profondità. Sarri spera di averlo al meglio a San Siro. Immobile, davanti ad un Milan che si proietterà nella trequarti biancoceleste, può essere l’arma da sfruttare in profondità, lanciando lungo. E’ la sua specialità, se viene servito come si deve, e non come viene viene, è ancora decisivo. «Se gioca come nelle ultime due partite mi sta bene. Non sarei molto preoccupato. In questo campionato ha fatto due gol e preso tre pali in cinque partite e mezzo. Può essere in linea con le sue medie. L’ho visto vivo, non ha segnato ma l’ho visto vivo. Ha 33 anni, magari non farà 35-40 gol, ma Ciro ne farà tanti lo stesso», è stato l’encomio di Sarri dopo il Torino. Ciro non ha segnato, ma è stato preziosissimo come sempre. Ha giocato di forza, di rabbia. Sarri ci ha sempre pensato su ogni volta che è stato chiamato a decidere se farlo giocare o meno. Finora è sempre partito titolare e se lo farà anche oggi bisognerà solo decidere se farlo partire dalla panchina col Celtic mercoledì o meno. Poi all’Olimpico arriverà l’Atalanta e la pausa lo porterà in Nazionale.