Lazio, Luis Alberto: "La strada è questa. Ci manca solo una cosa"

ROMA - Ha iniziato la partita tra Milan e Lazio da capitano, Luis Alberto. Una responsabilità importante per un giocatore sempre di più al centro del progetto biancoceleste. Il risultato è da dimenticare, così come la classifica. Ma il Mago, ai microfoni di Dazn, ha detto la sua sul momento attraversato dalla squadra: "La squadra ha fatto una buona partita, peccato per il risultato. Penso che meritavamo molto di più. Abbiamo sofferto soprattutto al primo gol, giustamente dobbiamo essere più cattivi in area. Nel primo tempo ci è mancato il gol, stavamo facendo bene. Non è la Lazio di sempre”.