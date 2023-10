Lazio, Sarri duro: “Se si continua così smetto di allenare!”

ROMA - Maurizio Sarri pronto a chiudere la carriera da allenatore? Le sue parole lasciano poca interpretazione. Da tempo va avanti la sua invettiva contro chi inzeppa il calendario di partite. Tante, troppe per il tecnico della Lazio. Che a Sky Sport, prima della gara di Champions League contro il Celtic, ha parlato della situazione: “Se il calendario continuerà a essere così smetterò di allenare, è un calcio che non mi diverte. Mi sveglio la mattina e non guardo più con chi giochiamo dopo 60 ore, è un delirio che non mi appartiene. In questo periodo facciamo diversi cambi di partita in partita, ma non ho deciso chi giocherà domani".