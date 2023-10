Lazio, problemi per Immobile: è a rischio per l’Atalanta

ROMA - Stop Ciro Immobile, la sfortuna non va più via. Dopo la passata stagione piena di infortuni, ecco il primo affaticamento muscolare di questa annata: problema ai flessori dopo il match di Champions League contro il Celtic. Servono i controlli medici, da effettuare nelle prossime ore, per scongiurare una lesione. Domenica c’è la sfida con l’Atalanta, un match importante, il bomber della Lazio non vorrebbe mancare. E poi c’è la Nazionale, con la chiamata di Spalletti per le gare di qualificazioni europee contro Malta e Inghilterra: 14 e 17 ottobre. Anche con un leggero affaticamento Ciro potrebbe essere risparmiato domenica con l’attacco nelle mani di Castellanos. Sono ore di valutazioni. Fin qui le ha giocate tutte, ma a San Siro con il Milan è entrato a 15’ dalla fine proprio per un affaticamento muscolare. Poi le fatiche di Champions e ora un possibile stop. Si attendono gli esami.