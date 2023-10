Lazio, affaticamento per Immobile: le condizioni e quando può rientrare

Immobile, le sue condizioni: Atalanta e Nazionale a rischio

Immobile è infatti in dubbio per la prossima sfida della Lazio di Sarri, ovvero contro l’Atalanta all'Olimpico. Al suo posto si prepara Castellanos. Per l'attaccante è a rischio anche la convocazione in Nazionale per le partite di Qualificazioni agli Europei del 2024, con le sfide contro Malta e Inghilterra (14 e 17 ottobre).