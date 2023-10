Lazio, come sta Immobile: ora Sarri riflette, Castellanos pronto

ROMA - Un sospiro di sollievo per Ciro Immobile dopo i controlli medici: la risonanza ha escluso lesioni. Il bomber della Lazio ha i flessori affaticati, per questo ha scelto di non andare in Nazionale. Ma prima della sosta c’è la sfida all’Atalanta e così Sarri è pronto a testarlo. Ieri in campo, oggi si capirà di più. Anche per la sfida a San Siro è accaduto lo stesso: colloquio con i medici, niente maglia titolare e solo 15 minuti finali per provare a ribaltare il Milan. Castellanos si tiene pronto, con i rossoneri è sceso in campo lui dal primo minuto. Ciro andrà con tutta probabilità in panchina, ma non è detta l’ultima parola.