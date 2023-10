Lazio, Felipe Anderson: "I dieci anni qui mi hanno cambiato la vita"

ROMA - Nove presenze fin qui e zero gol, Felipe Anderson va alla ricerca della prima gioia stagionale. Da registrare tre assist, due nella partita con il Napoli: decisivo al San Paolo ad inizio settembre. Ora è pronto a sfidare l’Atalanta, una sola rete in carriera contro la Dea firmata nella passata stagione (2-0 il risultato finale). Felipe aspetta il rinnovo con la sua Lazio, ma al momento è concentrato sulla partita di domenica all'Olimpico: “Giocare in Champions League e vincere nel finale è un'emozione che non si può descrivere. Sono stati tre punti fondamentali che ti daranno anche una carica per continuare il nostro percorso in questa stagiones. La spinta Champions per battere l'Atalanta? Sicuramente. Vincere una gara cosi difficile, soprattutto in quel modo, ci darà una spinta in più. Dobbiamo farci trovare pronti in ogni partita, soprattutto contro squadre come l'Atalanta. Servirà la massima concentrazione per tutti i 90'".