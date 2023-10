Lazio, ancora riposo: quando è prevista la ripresa degli allenamenti

FORMELLO - Settimana corta di lavoro, la Lazio stacca la spina e riposa. Prima dell’ultima fatica di campionato si è giocato ogni tre giorni. La sosta per le nazionali è capitata nel momento giusto. Gruppo a ranghi ridotti per via dei giocatori partiti, verranno aggregati alcuni Primavera per garantire un numero sufficiente per gli allenamenti. Che riprenderanno mercoledì pomeriggio. Giovedì e venerdì doppia seduta, poi Sarri concederà altro riposo. Fine settimana libero, tutti a Formello di nuovo lunedì. Da valutare le condizioni di Immobile, Provedel e Zaccagni, usciti malconci dalla sfida con l’Atalanta. Niente Nazionale per loro. In tre sono partiti: Marusic, Hysaj e Vecino. Il centrocampista sarà l’ultimo a rientrare: giocherà contro il Brasile mercoledì 18. Viaggi più corti per Marusic e Hysaj, impegnati rispettivamente con Libano e Serbia e Repubblica Ceca e Bulgaria.