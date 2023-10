Lazio, Sarri squalificato e multato per le parole a Orsato: la decisione

Nei minuti finali e concitati di Lazio-Atalanta, con i biancocelesti impegnati nel difendere il 3-2, Sarri si è scaldato troppo protestando contro Orsato , che gli ha sventolato il cartellino rosso e l'ha espulso. Il giudice sportivo ha deciso, in merito proprio all'espulsione di Sarri, per la squalifica e l'ammenda del tecnico.

Sarri squalificato e multato

"SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

SARRI Maurizio (Lazio): per avere, al 40° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un'espressione irriguardosa", è quanto si legge nel comunicato del giudice sportivo. Sarri, dunque, non sarà in panchina nella prossima di campionato della Lazio contro il Sassuolo a Reggio Emilia.