Lazio, sarà una ripresa di fuoco: big match, derby e Champions

ROMA - Ottobre mese decisivo per la stagione della Lazio? Presto per dirlo, ma di certo alla ripresa dal campionato la squadra di Sarri è attesa da tante partite. E anche difficili. La vittoria sull’Atalanta prima della sosta ha ridato vigore all’ambiente. E sabato 21 ottobre si riparte con il Sassuolo in trasferta (ore 20.45). Anticipo con vista Champions in casa del Feyenoord mercoledì 25 ore 18:45. C’è da difendere il primato del girone, con una vittoria al giro di boa in attesa delle gare di ritorno si potrebbe già ipotecare il passaggio del turno.