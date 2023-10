Lazio, controlli per Immobile: ecco l’esito degli esami

FORMELLO - Nessuna lesione per Ciro Immobile. Sospiro di sollievo in casa Lazio dopo i controlli effettuati nelle scorse ore dal bomber biancoceleste. Il problema muscolare alla coscia sinistra rimane solo un affaticamento (con vistoso ematoma). Ora a lavoro per recuperare al meglio e strappare almeno una convocazione per sabato sera contro il Sassuolo. Saranno giorni di valutazione, nessuno vorrà forzare i tempi in vista di calendario molto intenso. Sedute personalizzate in attesa del rientro in gruppo. L’obiettivo è tornare titolare per Feyenoord-Lazio del 25 ottobre in Champions League. Sarri fa ripartire gli allenamenti nel pomeriggio. Si inizia a pensare alla sfida con i neroverdi.