Immobile e il messaggio per il sergente italo-israeliano: “Voglio conoscerti”

ROMA - Mayer Soliani combatte a Gaza con la Lazio nel cuore. Nato in Italia, si è trasferito in Israele a 12 anni senza mai dimenticare Roma e i colori biancocelesti. “La Lazio per me è non dico tutto ma quasi, sono cresciuto all’Olimpico con mio padre, avevo l’abbonamento, ho un tatuaggio della Lazio e di Immobile sulla gamba”, le sue parole rilasciate nella nostra intervista. E Ciro Immobile, tramite una storia Instagram, ha scritto un messaggio per lui: “Caro Mayer spero che finisca presto tutto questo, sei un vero eroe e quando tutto sarà finito sarà un onore per me conoscerti”. Chissà, magari allo stadio a Madrid, con il giovane Soliani che ha ammesso di aver comprato già i biglietti per la trasferta di Champions. Una speranza, un sogno. La Lazio lo aspetta.