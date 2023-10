Lazio, le condizioni di Immobile: Sarri lo aspetta per il Sassuolo

FORMELLO - Ciro Immobile riparte con il Sassuolo. Oggi ritorna in gruppo, l’infortunio è alle spalle. Ematoma al flessore riassorbito, il capitano della Lazio nella seduta del pomeriggio si aggrega alla squadra e punta la partita di sabato. Cautela tanta: ci sarà un giro di partite molto duro, mercoledì alle 18:45 c’è pure la Champions. Al momento, nell’undici titolare, è previsto Castellanos. Occhio alle sorprese, ma l’argentino è in fiducia. Sono 18 le sfide giocate da Ciro contro il Sassuolo. Il bilancio: 12 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. E ben 20 reti segnate (con 2 assist). Da due stagioni con i neroverdi è a secco. Deve sbloccarsi, togliersi di dosso un po’ di sfortuna e tornare in sintonia massima con i tifosi. Servono solo gol, pane quotidiano per il bomber.