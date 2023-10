Lazio, Sarri squalificato: ecco i numeri positivi di Martusciello

ROMA - Lazio senza Maurizio Sarri contro il Sassuolo, il tecnico paga la squalifica dopo il rosso rimediato nel match prima della sosta con l’Atalanta. Una giornata di stop “per avere, al 40° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un'espressione irriguardosa” e un’ammenda di 10mila euro. E allora tocca (di nuovo) a Giovanni Martusciello, il vice che per la quinta volta dirigerà i biancocelesti. I numeri con lui in panchina sono più che positivi: 8 punti, divisi in 2 vittorie e 2 pareggi. Spicca il 4-0 allo Spezia e il 2-0 al Castellani contro l’Empoli nella passata stagione. Ora Martusciello vuole vincere ancora per mantenere la striscia positiva. Da imbattuto è pronto a presentarsi a Reggio Emilia con l’obiettivo di fare tre punti.