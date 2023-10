Lazio, Immobile e il compleanno del figlio: messaggio emozionante sui social

ROMA - La famiglia Immobile in festa, c’è da celebrare il compleanno del piccolo di casa: Andrea. Un anno per lui. E Ciro, sui social, gli ha dedicato uno splendido messaggio: “Non c’è gioia più grande che riempie il mio cuore quando ti vedo sorridere e penso che ti affidi per camminare insieme nel meraviglioso percorso che è la vita… papà ti ama. 1 anno di te, buon compleanno cucciolo mio”. Foto con il piccolo in braccio e tanti cuori accompagno la didascalia. Bomber in campo, papà super fuori con i suoi 4 figli che danno anima alla famiglia. Ciro festeggia e punta al rientro in campo dopo l’infortunio. Convocazione per sabato contro il Sassuolo, poi rilancio dal primo minuto con il Feyenoord in Champions. L’amore della famiglia la sua carica, ora non vede l’ora di rientrare.