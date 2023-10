Castellanos e il rebus difesa: le decisioni di Sarri per Sassuolo-Lazio

ROMA - Incombono tapponi anche dopo questa pausa per la Lazio. Dal Sassuolo (domani sera) al derby (12 novembre) si giocherà la risalita in campionato e il futuro in Champions (doppia sfida con il Feyenoord). Si riparte dalle vittorie contro Celtic e Atalanta, piccoli falò di fiducia. Sarri (domani squalificato, sostituito dal vice Martusciello) ricomincia senza Immobile, immusonito dalle critiche , ma anche incredibilmente tentato dall’addio. Ciro si è allenato poco in settimana, l’infortunio muscolare l’ha smaltito di recente, partirà dalla panchina .

Sassuolo-Lazio, la probabile formazione dei Sarri

Col Sassuolo rigiocherà Castellanos, alla terza da titolare in campionato. Il tridente rientra tra i rebus della vigilia: Felipe Anderson ci sarà, Zaccagni è reduce dall’infortunio alla caviglia subito contro l'Atalanta, dovrebbe giocare. Mau pensa di ripartire dal centrocampo scelto per il campionato: Guendouzi, Rovella, Luis Alberto. In difesa dubbi su tutta la linea: Lazzari o Marusic a destra, Casale o Patric accanto a Romagnoli. Hysaj a sinistra. Provedel ha svolto la partitella della rifinitura, è tormentato da un dolore al bacino, provocato da un ematoma. Stringerà i denti. È una Lazio che ondeggia e barcolla, alla ricerca di una continuità mai avuta in campionato. Sarri non è mai andato oltre la vittoria singola, non è mai riuscito a servire il bis. Il calendario propone Sassuolo fuori, Fiorentina all’Olimpico, Bologna fuori e Roma. Ascesa o discesa.